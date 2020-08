Martin Damm synes, at det er en fin løsning at udskyde Tour de France.

Touren udsat: Fin løsning, mener borgmester

- Jeg synes, at det er en fin løsning. I stedet for at EM, OL og Tour de France bliver blandet sammen i en pærevælling, så er det bedre at have Tour de France for sig selv. Det vil være ærgerligt hvis det drukner i alt det andet, som sker, siger Martin Damm (V), Kalundborg Kommunes borgmester.