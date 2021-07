Se billedserie Cathrine Sinding og Martin Damm midt på Elmegade, hvor vinderen af den første grønne pointtrøje findes 2. juli næste år. Foto: Anders Ole Olsen

Tour de France-spurt lige her i `22

Kalundborg - 02. juli 2021 kl. 13:45 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

På en halvdiset fredag kommer en ladcykel trillende ned ad Elmegade. Herren på ladet, for en sikkerheds skyld iklædt cykelhjelm, bærer en gul trøje, der er unik alene af den grund, at den reklamerer for et cykelløb, der skulle finde sted i 2021. Det var som bekendt sidste år.

Bag styret, i smuk grøn sommerkjole og med gule sko om de hårdtarbejdende fødder, slider en kvinde den lille kortege fremad - mens fotografen foreviger øjeblikket.

Herren i ladet - og med armene i vejret - er Martin Damm (V), borgmester i Kalundborg. Kvinden med de stærke ben i den grønne kjole og med gule sko hedder Cathrine Sinding, koordinator og blæksprutte i kultur & fritid i Kalundborg Kommune.

Det er naturligvis Tour de France, det handler om.

Og anledningen til det lille optrin på Elmegade er, at om præcis et år, lørdag 2. juli 2022, vil verdens bedste cykelryttere i verdens største cykelløb drøne gennem Elmegade - og nogle af dem vil køre sindssygt stærkt lige på denne strækning i det centrale Kalundborg. Anden etape - fra Roskilde via Kalundborg og videre over Storebæltsbroen til Nyborg - er nemlig løbets første spurt om point, og dermed om retten til at bære den grønne pointtrøje.

Historien om borgmester Martin Damms gule trøje med teksten Tour de France - parcours 2021 - er, at Damm modtog trøjen, da Grand Départ Denmark (arrangør af de tre tdf-etaper i Danmark) i februar 2020 holdt pressemøde i Vejle for at fortælle om den ikoniske sportsbegivenheds indtog i Danmark.

- Dengang kunne vi jo ikke vide, at coronaen kom væltende ind over verden få uger senere og udsatte stort set alting, siger Martin Damm.

Det forberendede arbejde, Kalundborg involveres i om et år, er allerede i fuld gang, og omkring 50 km af ruten på 199 km, der køres 2. juli 2022, afvikles i Kalundborg.

- Kalundborg er allerede i år involveret i den nationale udgave af det største cykelløb, PostNord Danmark Rundt, og vi har jo da mange erfaringer med den type arrangement. Men omvendt er vi også helt på det rene med, at der er tale om en langt større skala på alle paramestre, når verdens største cykelløb kommer til Danmark, siger Cathrine Sinding.

- Ja, tilføjer Martin Damm, og mellem PostNord Danmark i august i år og Tour de France i juli 2022 er der DM i Skills i Høng, hvor kommunen selvfølgelig også er med. Det er meget store begivenheder, vi får lov at være en del af, siger borgmesteren.

Mindst 200 frivillige bliver en del af 2. etape i og rundt i Kalundborg den første lørdag næste år, siger Cathrine Sinding.