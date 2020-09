En handel på Torvet er ved at være afsluttet, og Inger Søby kan gå hjem og plante sin nyindkøbte tomatplante. Foto: 25.05.1991 (Kalundborg Lokalarkiv)

Torvehandel

I middelalderen var købstædernes midtpunkt altid Torvet, og sådan var det også i Kalundborg. Det var på Torvet at omegnens bønder og købstadens købmænd og håndværkere, købte og solgte deres varer. Der blev normalt holdt torvedage et par gange om ugen, meget ofte onsdag og lørdag. Torvedagene var omfattet af en speciel torvefred, og den som krænkede denne torvefred, skulle bøde for det.