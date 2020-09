Maja Christensen (t.h.) - her sammen med klubkammeraten Fie Skinnes - får vigtig tillidspost i dartunionen. Foto: KHI Dart

Send til din ven. X Artiklen: Toppost til dart-kvinde fra KHI Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Toppost til dart-kvinde fra KHI

Kalundborg - 28. september 2020 kl. 19:32 Kontakt redaktionen

Maja Christensen er ikke alene skrap til at sætte pilene med præcision i dartskiven. Hun har også forstand på tal i større sammenhæng.

På det netop afviklede repræsentantskabsmøde i Dansk Dart Union i Svendborg, hvor Kirke Helsinge Dart også deltog, besluttede de delegerede at udpege Maja Christensen som økonomisk ansvarlig for dartunionen, DDU, i de nærmeste to år.

Det fortæller Gert Jacobsen, dartchef i Kirke Helsinge.

- Det var et rigtig godt møde. Og udover valget af Maja Christensen har vi også fået information om, at den anden spiller på KHIs 1. divisionshold for kvinder, Fie Skinnes, er inviteret til samling med bruttolandsholdstruppen, en samling, der finder sted i Låsby i Jylland.

KHIs kvinder i 1. division pair tager fat på turneringen 10. og 11. oktober - med ikke færre end seks kampe afviklet i Hvidovre. Tre lørdag, og tre søndag.

Et hårdt program, men heldigvis ens for alle deltagende hold over de to dage.

Herrerne i 2. division har til gengæld fået en meget tung start med lutter nederlag i fem kampe. Mod Ænderne 1 tabte KHI 5-11. Morten Storr vandt tre kampe, højeste lukning på 110, et hurtigt sæt på 13 dart og scorede 1x180 - Kim Nordrum vandt en kamp og scorede 2x180. Gert Jacobsen vandt en kamp - mens Fie Skinnes tabte sine fire kampe.

Næste kamp var mod Odsherred 1, som vandt 12-4. Fie Skinnes vandt to kampe - og et sæt i 14 dart - Morten Storr vandt en kamp og scorede 1x180, Gert Jacobsen vandt en kamp, og Kim Nordrum tabte sine fire kampe.

Svært i 2. division

2. division har også mødt Stifterne, nedrykker fra 1. division. Rigtig spændende kamp. 7-7 med to ka,pe igen. Dem tabte KHI desværre. Fie Skinnes gjorde det rigtigt godt og vandt alle sine fire kampe, højeste lukning på 150 og hurtigste sæt i 15 dart. Morten Storr vandt to kampe og hurtigst sæt i 16 dart, Kim Nordrum vandt en kamp og et hurtigt sæt i 14 dart, mens Gert Jacobsen tabte sine fire kampe.

Senest i kirke-Helsinge mod DK 26 fra Hvidovre tabte KHI 5-11. Morten Storr vandt to kampe, Kim Nordrum vandt to kampe, Frank Valsgaard vandt en enkelt kamp, mens Fie Skinnes tabte sine fire kampe.

Holdet i Danmarksserien har spillet mod Holbæk 3 og tabte med 6-10, Frank Valsgaard vandt fire kampe, Palle Fischer vandt en kamp, Søren Larsen vandt en kamp, mens Thomas Rasmussen tabte sine fire kampe.

Mod Holbæk 4 tabte KGI 7-9. Frank Valsgaard vandt tre kampe, Palle Fischer vandt to kampe og scorede 1x180, Thomas Rasmussen vandt to kampe, mens Søren Larsen tabte sine fire kampe.

BR