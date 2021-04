Flere containerskibe betyder behov for bedre kontrol. Derfor skal Toldstyrelsen have permanente lokaler i Kalundborg. Foto: Kalundborg Havn

Toldstyrelsen flytter ind på Ny Vesthavn

Kalundborg - 15. april 2021 kl. 14:19 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Kontrollen med told i Kalundborg får nu et nøk opad, i takt med at Ny Vesthavn har betydet flere containerskibe i havnen.

Toldstyrelsen flytter nemlig ind for at sikre sig mod illegal import, og hvad der i første omgang er midlertidige rammer skal på sigt gøres permanente.

- I forbindelse med at vi øger volumen, så kan Toldstyrelsen med lov i hånd sætte krav om faciliteter, der skal være til rådighed, siger havnedirektør i Kalundborg Havn, Bent Rasmussen.

Bent Rasmussen fortæller, at Toldstyrelsen skal have mulighed for at pakke en container ud i tørvejr, have et undersøgelsesrum til varer samt generelle personalefaciliteter.

Alt sammen noget, der med tiden skal gøres permanent, og som Kalundborg Havn skal betale for. Håbet er, at sådanne faciliteter kan bygges sammen med en veterinærkontrol fra Fødevarestyrelsen, der også kommer til at kræve lokaler på havnen.

- Så kan vi forhåbentlig slå to fluer med et smæk, siger Bent Rasmussen.

Hidtil har Kalundborgs toldekspedition hørt under Told og Skat i Nr. Alslev på Falster, og Toldstyrelsen er kommet til Kalundborg i biler, når det var nødvendigt.

En permanent placering af Toldstyrelsen ved Ny Vesthavn kan potentielt ende med at gavne borgere i Kalundborg, der så vil have mulighed for at få ordnet toldrelaterede spørgsmål lokalt.