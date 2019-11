Se billedserie Hver eneste uge skylles omkring 400 kilo affald ud i toiletterne alene i Kalundborg. Foto: Kalundborg Forsyning

Toilettet er ikke en skraldespand

Kalundborg - 19. november 2019 kl. 07:07 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hygiejnebind, engangsklude, vatpinde, mobiltelefoner, øldåser, legetøj og sågar gebisser. Det er ikke småting, som de ansatte ved Kalundborg Forsyning finder i kloaksystemet.

- Hver eneste uge filtrerer vi 400 kilo affald fra, inden kloakvandet kan løbe ud i rensningsanlægget. Det er alt sammen ting, som folk har smidt eller tabt i toilettet, og det er alene på vores rensningsanlæg i Kalundborg. De andre anlæg rundt om i kommunen står i samme situation, for slet ikke at tale om vores pumper, siger Preben Laursen.

Han er en ud af en gruppe på fem maskinarbejdere, som er ansat ved Kalundborg Forsyning, og hvis opgave er at få hele kloaksystemet til at fungere i hverdagen.

- Toilettet er kun beregnet til lort, pis og papir, men det har mange svært ved at huske på. Det koster os meget tid, arbejde og mange penge at holde pumperne rent, siger Preben Laursen.

Kalundborg Forsyning har omkring 600 pumper fordelt over hele kommunen, og næsten hver eneste dag må Preben Laursen og hans kollegaer køre ud for at fjerne affald fra en af pumperne.

- Mange tænker, at det ikke kan gøre den store forskel at smide en klud i toilettet, men engangsklude er noget af det allerværste. De kan ikke nedbrydes i naturen, og de er så stærke, at de er meget svære at rive over. Det sker næsten dagligt, at en sådan klud sætter sig fast i en af pumperne, og så må vi køre der ud og få kluden ud, så pumpen kan køre som normalt igen, fortsætter han.

Arbejdet med at holde Kalundborg Kommunes kloakker rene kræver, at Preben Laursen og hans kollegaer tænker omhyggeligt over sikkerheden.

- Det er noget af det mest bakteriefyldte og uhygiejniske, man kan tænker sig. Vi skal alle have vores vaccinationer i orden, og hver mand er udstyret med sin egen personlige gastester, der advarer os, hvis vi er i fare for at støde ind i en større koncentration af en giftig gas som for eksempel svovlbrinte, siger han.

Kalundborg Forsyning var en af de første forsyningsvirksomheder i Danmark, som var med til at sætte fokus på problematikken med affald i toilettet. Preben Laursen var blandt andet i 2016 med til at indspille en informationsvideo om emnet.

- Det handler om at ændre folks dårlige vaner, og jeg tror og håber på, at vi kan være med til at gøre en forskel med information og mere viden, siger han.