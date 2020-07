Togbus sat ind i tre timer ved Kalundborg

Det betød, at DSB indsatte togbusser mellem Svebølle og Kalundborg i tre timer frem til omkring klokken 11, hvor DSB forventede, at strækningen mellem Kalundborg og Svebølle igen kunne åbnes.

DSB melder ikke noget om årsagen til, at et tog pludselig gav op - ud over, at der er tale om en teknisk fejl.