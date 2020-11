Den 37-årige mand fra Slagelse, der i juni fik en dom for blandt andet at have begået vold mod sin daværende kone, imens to børn var til stede, har fået stadfæstet sin dom ved Østre Landsret.Foto: Katrine Wied

Tog kvælertag på kone mens børn var til stede: Landsretten stadfæster voldsdom

Kalundborg - 12. november 2020 kl. 10:11 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen

Den 37-årige mand, der i juni fik en dom for blandt andet at have udsat sin daværende kone for vold, imens to børn var til stede på en adresse i Jerslev, kommer ikke til at kunne afsone sin fængselsstraf med fodlænke.

Han havde ellers anket sin dom til landsretten både i forhold til skyldsspørgsmålet og strafudmålingen.

- Han havde erkendt det hele ved byretten, så det blev et spørgsmål om straffastsættelsen, han ville gerne have en måned mindre i straf, så han kunne få fodlænke på i stedet for at skulle ind og afsone, oplyser anklager i sagen Constantin Kjelsmark.

Men landsretten har valgt at stadfæste dommen fra byretten i Holbæk, der lød på syv måneders fængsel og en frakendelse af førerretten i 10 år. Derudover idømte landsretten ham også en bøde på 1000 kroner for at have kørt i et køretøj, der ikke var ansvarsforsikret.

Ud over voldsforholdet fra sommeren 2019, hvor den 37-årige blandt andet skulle have taget halsgreb på sin 32-årige kone, imens hendes otteårige niece og parrets fælles fireårige søn var tilstede, blev den 37-årige også kendt skyldig i at true kvinden på livet samt i en række andre forhold, der omhandlede fire forhold om kørsel i frakendelsestiden, narkokørsel og besiddelse af euforiserende stoffer.

- 10 års frakendelse af førerretten er det højeste, man kan få nu om dage, oplyser anklageren, der henviser til, at det ikke var første gang, at den 37-årige blev dømt for at køre i frakendelsestiden og med euforiserende stoffer i blodet.

Med forholdene fra denne sag, var det således sjette gang, at han blev dømt for kørsel i frakendelsestiden og femte gang, han blev dømt for at køre med euforiserende stoffer i blodet.

- Når man er straffet gentagne gange tidligere, så skærper det straffen, siger anklageren, der havde kontraanket dommen til skærpelse med en strafpåstand på ikke under syv måneder.

To ud af de i alt seks domsmænd stemte da også for en straf på otte måneders fængsel, hvor de resterende fire

lagde sig op af byrettens dom på syv måneder.

