Tønderne fik prygl på museet

- En gang til, siger en ældre herre og griber fat i en fastelavnstønde, som en pige netop har givet et ordentligt slag med en trækølle.

- Jaa - så bliver man kattedronning!, udbryder en kvinde, der står ved siden af den overraskede pige og en række udklædte børn, der venter på, at det bliver deres tur til at slå.

De er på gårdspladsen ved Kalundborg Museum, hvor der ifølge museumsinspektør Mads Findal Andreasen, er blevet slået katten af tønden mere end 60 gange. Og i år var ingen undtagelse. For børn fra 0 til 15 år sørgede for at deres tøndeslagning gav genlyd i den gamle stenbelagte gård endnu en gang.