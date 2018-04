Den tidligere Tømmerup-præst Dan Peschack har anket sagen til landsretten med krav om frifindelse for de forhold om seksuelle overgreb, han ikke har erkendt. Ankesagen begynder 13. august. Foto: Mie Neel

Tømmerup-præst venter trekvart år på ankesag

Kalundborg - 11. april 2018 kl. 12:58 Af Søren Kloster Sørensen

I midten af november sidste år faldt dommen over den tidligere Tømmerup-præst Dan Peschack, der fik 10 års fængsel for igennem en årrække at have forgrebet sig seksuelt på adskillige børn og unge, som var kommet hos ham i præsteboligen i Tømmerup.

Straks efter dommen valgte den tidligere præst, der også foreløbigt mistede retten til at virke som præst og fik forbud mod samvær med børn og unge, at anke dommen til landsretten.

Han kommer dog til at vente en rum tid endnu på en endelig afgørelse, for ankesagen i Østre Landsret er først berammet til at begynde 13. august.

Dan Peschack kommer dermed til at vente ni måneder fra dommen i byretten, inden sagen igen skal for.

Ventetiden undrer ekspræstens forsvarer, Ulrik Sjølin, som også står ved hans side i den kommende ankesag.

- I de her tider, hvor man taler meget om at opprioritere behandlingstiden i straffesager, så synes jeg, det er meget mystisk, der skal gå så lang tid. Det er helt utilstedeligt. Som jeg ser det, er det landsrettens kalender, der har forhindret sagen i at komme for tidligere. Det er i hvert fald ikke min kalender, der har været i vejen, siger Ulrik Sjølin.

Hos Østre Landsret er man bevidst om den lange ventetid, men begrunder det med sagens omfang. Havde der været tale om en »almindelig« ankesag uden så mange forurettede, så havde det gået hurtigere.

- Vi forsøger at få kørt sagerne igennem, så hurtigt vi kan, men vi har mange store sager, og det her er en af dem. Ventetiden beror på, at der her er otte forurettede, som skal kunne mødes herinde på samme tid, og derfor har vi ikke kunnet få sagen i kalenderen førend til august, siger pressekontaktdommer ved Østre Landsret Karen Hald.

Dan Peschack har anket dommen med påstand om frifindelse for de forhold, som han ikke selv har erkendt - det vil sige de groveste og mest forulempende af forholdene.

Der er afsat ni retsdage til ankesagen, og der ventes at falde dom 29. august.

