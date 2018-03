Tømmerup bakker op om nyt motionsløb

- Jeg tænkte at et motionsløb var en god måde, at skabe noget opmærksomhed omkring Børnecancerfonden og dens arbejde samt en mulighed for at samle nogle penge ind til det gode formål. Samtidig er det godt for lokalsamfundet, med nogle arrangementer, som vi kan være fælles om, mener Jimmie Rasmussen.