Et større antal politifolk samt narkohunde medvirkede ved onsdagens aktion i Kalundborg. Her er en af narkohundene på arbejde. Foto: Midt- og Vestsjællands Politi Foto: Midt- og Vestsjællands Politi

To varetægtsfængslet efter politiransagning i Kalundborg

Kalundborg - 13. december 2017 kl. 16:51 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To 20-årige mænd fra Kalundborg blev onsdag eftermiddag ved Retten i Holbæk varetægtsfængslet frem til den 9. januar.

De to mænd var blandt de anholdte ved en større politiaktion, som Midt- og Vestsjællands Politi gennemførte i Kalundborg onsdag. Målet for politiaktionen var en række personer som politiet mistænker for at være involveret i handel med narkotika.

I alt seks personer blev onsdag anholdt på forskellige adresser i Kalundborg.De fire blev senere på dagen løsladt efter endt afhøring, men i forbindelse med anholdelsen af de to 20-årige i en lejlighed på Lupinvej i Kalundborg fandt politiet imidlertid to pistoler af mærket Walther P1 og Glock 18c. På den baggrund valgte politiet at få de to fremstillet i et grundlovsforhør for at få dem varetægtsfængslet.

Grundlovsforhøret blev på begæring af anklagemyndigheden holdt bag lukkede døre. Årsagen var, at der er registreret en tredje beboer i lejligheden på Lupinvej, som politiet endnu ikke har funder frem til, og som politiet derfor ikke ved om har relation til sagen. Anklagemyndigheden ønskede derfor dørlukning, for at den tredje beboer ikke skulle få oplysninger om, hvad der kom frem under grundlovsforhøret.

Begge de to 20-årige nægter sig skyldige.