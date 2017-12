Artiklen: To unge på 16 og 17 år fortsat fængslet for grov vold

Ved et retsmøde i Retten i Holbæk tirsdag fik to drenge fra Kalundborg på henholdsvis 16 og 17 år forlænget deres varetægtsfængsling med henholdsvis tre og fire uger. De to drenge er sigtet for flere tilfælde af vold, grov vold, trusler på livet, ulovlig tvang samt forsøg på efterfølgende røveri mod et af ofrene. De sigtede er desuden begge tidligere straffet for vold.