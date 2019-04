Røveriet mod den 15-årige fandt sted i Kordilgade i december sidste år. Ifølge drengen blev han truet med et skydevåben til at hæve et beløb i kontanter til røverne. Foto: Ulrik Reimann

To unge for retten for groft røveri

Kalundborg - 17. april 2019 kl. 06:01 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En kun 15 år gammel dreng blev udsat for et groft røveri ved højlys dag på Kordilgade i Kalundborg den 20. december sidste år.

Allerede dagen efter arresterede politiet to unge mænd på 17 og 18 år, som har siddet varetægtsfængslet lige siden.

Torsdag efter påske vil de to unge mænd blive fremstillet for en dommer, hvor de risikerer en dom for røveri og frihedsberøvelse.

Den 15-årige blev under røveriet truet med en pistollignende genstand. Det skulle angiveligt være sket ved, at mændene havde sat pistolen for både panden og tindingen af drengen, mens de truede ham til at skaffe pengene.

Under anholdelsen af de to unge mænd fandt politiet en gaspistol, som betjentene mener, kan være den genstand, som den 15-årige blev truet med under røveriet.

Politiet har tidligere efterlyst yderligere tre ukendte mænd, som man mener også deltog i røveriet.

Straffeloven giver mulighed for at idømme op til seks års fængsel for røveri. I særligt grove tilfælde kan straffen skærpes til 10 års fængsel.