To svinestalde: Sådan vil landmand undgå lugtgener

Kalundborg - 03. juni 2021 kl. 12:31 Af Aske Hald Knudstrup og Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

To svinestalde på hver 2910 kvadratmeter, et par kornsiloer med plads til 1000 kubikmeter korn samt to gylletanke, der skal kunne rumme over 8,5 millioner liter gylle.

Det er, hvad landmand Morten Thorkilsen fra Gørlev har ansøgt Kalundborg Kommune om tilladelse til at opføre på adressen Vinde Helsingevej 2, så der fremover kan være svineproduktion med slagtesvin og smågrise på ejendommen.

Selv om ansøgningen kun befinder sig i den indledende fase, møder planerne allerede modstand fra borgere i Gørlev.

Frygten er blandt andet, at dunsten fra svinestaldene vil skabe store lugtgener hos borgerne i byen.

Bliver projektet til noget, vil der være 630 meter til nærmeste, samlede bebyggelse ved Gørlev Mose, 855 meter til byzonen ved Gørlev og 260 meter til et enligt hus på Reersøvej.

Vil fortynde luften I ansøgningsmaterialet, der ligger tilgængeligt på kommunens hjemmeside, fremgår det, at staldene ikke umiddelbart vil overholde genekriterierne i forhold til lugt, hvis man bruger den normale model fra myndighederne.

Men sammen med en konsulent kommer Morten Thorkilsen med et bud på, hvordan svinestaldene kan bygges, så de akkurat lever op til grænseværdien for lugtgener - vel at mærke hvis man samtidig anvender en anden udregningsmodel end myndighederne.

Ved at hæve afkastet på staldenes tage med 20 centimeter, kommer man ifølge ansøgningen til at fortynde ventilationsluften så meget, at luften »bedre fortyndes op i atmosfæren med det resultat til følge, at lugtafsætningen reduceres«.

Kalder kritik useriøs I sidste uge havde Susanne Ladefoged, formand for Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Kalundborg, et debatindlæg i Nordvestnyt, der i skarpe vendinger kritiserede planerne om svineproduktion.

Debatindlægget var skrevet som privatperson, da Susanne Ladefoged bor i Gørlev, men sidenhen har hun fået fuld opbakning fra DN's lokale bestyrelse til at indsende en bemærkning til kommunen, der indtil 7. juni modtager ideer og forslag, inden man skal behandle ansøgningen.

Susanne Ladefoged forklarer over for Nordvestnyt, at der er to ben i kritikken af planerne.

Dels er der lugtgenerne, dels er der udsigterne til ammoniaknedfald.

- Hvis man bor i by eller byzone, bør man ikke udsættes for de konsekvenser, der følger med at bo tæt på en svineproduktion, siger Susanne Ladefoged.

Nordvestnyt har forsøgt at få en kommentar fra Morten Thorkilsen, men han har ingen kommentarer, før der er mere klarhed om sagsbehandlingen.

Han mener, at kritikken indtil videre fremstår »useriøs«.

Til det replicerer Susanne Ladefoged, at det ikke er useriøst at komme med kritik, når »kommunens tredjestørste by bliver berørt«.

Gylle er lig indendørs leg Torben Nielsen, Birketoften i Gørlev, der ønsker at starte en underskriftindsamling mod projektet, er overrasket over, at der vedvarende kan etableres svinefabrikker omkring Gørlev.

- Folk siger: »Ja, men du bor på landet, så må du vænne til, at det lugter en gang imellem«. Nej, siger jeg, jeg bor i en by. Jeg har ikke valgt at bo i en bolig mellem marker og landbrug.

Han fortsætter:

- Det er faktisk ikke ret tit, at jeg er enig med Danmarks Naturfredningsforening.

Men formanden Susanne Ladefogeds debatindlæg i Nordvestnyt forleden, et indlæg, der præcist beskrev konsekvenserne af endnu en svinefarm, ramte lige på sømmet.

Torben Nielsen erkender, at der er brug for svineproduktion, og det er heller ikke den erhvervsfaglige del, han går efter:

- Man kan spørge sig selv, hvor mange svinefabrikker der skal placeres i samme område.

- Og som det mindste kan man i hvert fald stille det krav til svinebønderne, at de melder ud, når de hælder gylle på markerne. Så ved man, at der er dømt indendørs leg den dag!