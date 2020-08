To smittede elever sender hel 6. klasse hjem

En 6. klasse på Nyrupskolen i Kalundborg er blevet sendt hjem, efter at to elever er blevet konstateret med coronavirus.

Her frem går det, at der er konstateret smitte hos to elever i den samme 6.klasse på Nyrupskolen.

Kalundborg Kommune har i den forbindelse modtaget vejledning fra Styrelsen for Patientsikkerhed om det videre forløb.

- Styrelsen har anbefalet, at klassen bliver hjemsendt. Anbefalingen går endvidere på, at alle elever testes hhv. på 4. dagen og 6. dagen efter sidste kontakt med de smittede. Det vil sige tirsdag d. 25. august og igen torsdag d. 27. august. Elever der ikke konstateres smittede må gerne komme i skole allerede efter første test, skriver kommunen.

Eleverne vil blive understøttet af fjernundervisning i perioden.