To skoler har kommunens højeste sygefravær

Kalundborg - 13. april 2018 kl. 13:30 Af Martin Stokkebro Moestrup

Sygefraværet på Firhøjskolen i Føllenslev og på Gørlev Skole betød i 2017, at cirka hver ottende medarbejder i gennemsnit måtte blive hjemme fra arbejde. Det viser tal fra Personalepolitisk Regnskab 2017 fra Kalundborg Kommune.

Dermed skiller de to skoler sig ud, som de arbejdspladser i kommunen med det markant højeste sygefravær. Således betød sygefraværet hos nummer tre på listen, Kalundborg Ungdomsskole, at hver 14. medarbejder måtte blive hjemme, lige som det samme var tilfældet for den tredjehøjestplacerede folkeskole på listen, Rørby Skole.

Formand for børn- og familieudvalget i Kalundborg Kommune Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) kender godt til problematikken på de to skoler.

- Der er generelt et stort fokus på sygefraværsstatistikken i kommunen, men jeg vil ikke afvise, at vi skal se specifikt på de to skoler, siger han.

Han slår fast, at han ikke kender til den specifikke årsag til det høje fravær på de to skoler.

- Men det er ikke tal, som der er nogen, der er tilfredse med, og det er noget, vi er nødt til at have fokus på, siger han.

På både Firhøjskolen og Gørlev Skole skyldes det høje sygefravær en kombination af flere ting.

- Vi kan ikke pege på en bestemt årsag. Det er en blanding af langtids- og korttidssygemeldinger, siger Lisbeth Thaulow, der er skoleleder for cirka 30 ansatte på Firhøjskolen i Føllenslev.

Også på Gørlev Skole, hvor der er 50 ansatte, skyldes det høje fravær en kombination af langtids- og korttidsfravær samt, at nogle medarbejdere er i afklaring i forhold til fleksjob, fortæller skoleleder Annette Bønlykke.

Hun understreger samtidig, at skolen har stor fokus på problematikken.

- Vi er meget opmærksomme på, at vi ligger højt. Det er noget vi har fokus på og har iværksat forskellige indsatser over for, siger hun.

Lisbeth Thaulow understreger, at det ikke er al fravær, som de kan styre.

- Der er nogle forhold, som vi ikke kan gøre noget ved. Men jeg oplever samtidig stor velvilje til at ændre på det, man kan, blandt personalet, siger hun.

Begge skoler har haft en arbejdsmiljørepræsentant fra kommunen ude og holde oplæg. Der har også været en interviewrunde med medarbejderne på begge skoler for at undersøge mulige årsager til sygefraværet.