To selvstændige frisører på samme adresse

I 20 år har Berit Andersen drevet A-Klip på Kordilgade - de seneste omkring 17 år i nummer 30, som fremover kommer til at rumme to selvstændige saloner, når frisør Joan Lyngsøe rykker ind og åbner Joan Frisør.

- Vi får samme adresse og indgang, men hvert vores kasseapparat og dankortterminal, fortæller de to frisører, som ser frem til det fællesskab, de fremover vil have, selvom de driver hver deres forretning.

Det er første gang, Joan Lyngsøe skal prøve kræfter med at være selvstændig, men der vil være massser af gode råd at hente hos Berit Andersen, som kender til livet som selvstændig. De er nu ligeværdig partnere på samme adresse, og de har naturligvis også hvert sit telefonnummer.

De to frisører deles om huslejen på Kordilgade, en adresse som de kalder den bedste en frisørsalon kan have, og så kan de fagligt sparre med hinanden, hvilket er med til at gøre hverdagen mere spændende.

De ser begge to frem til samværet i salonen og håber at kunderne vil tage godt imod initiativet.

Efter de mange månederes coronanedlukning af frisørfaget er der kommet fuld fart på klipningerne igen, så der bliver klippet på livet løs til alle kundernes store tilfredshed. Og generelt synes de to frisører, at kunderne har været dygtige til at passe og pleje håret under nedlukningen.