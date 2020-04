To på sygehuset efter uheld med hestevogn

De to heste, som var spændt for vognen, løb efter uheldet ad Rye Byvej mod Kr. Helsinge, hvor de blev indfanget. Hestene er nu i politiets varetægt.

Politiet oplyser, at Gørlev Landevej var spærret ved uheldsstedet, og at trafikanter derfor blev opfordret til at finde alternative ruter. Vejen er dog nu ved at blive genåbnet.