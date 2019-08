Se billedserie Lone F. Hansen har været meget tilfreds med samarbejdet med Lone Mortensen. Hun ønskede at tabe sig fem kilo, men nåede op på seks kilo i løbet af de 10 uger. Foto: Jørn Nymand

Send til din ven. X Artiklen: To nye tilbud hos Loop på Nytorv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To nye tilbud hos Loop på Nytorv

Kalundborg - 19. august 2019 kl. 17:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Viften af tilbud i Loop på Nytorv er udvidet og omfatter nu, foruden den kendte og populære cirkeltræning, også kostvejledning samt Body SDS, der er udviklet af nogle af verdens bedste kropsterapeuter.

Kostvejledningen står Anna Mortensen for hver onsdag formiddag og eftermiddag. Hun er uddannet indenfor de humanistiske fag og har stor interesse for sociologi og antropologi, og ved derfor også noget om hvordan »den positive tanke« kan påvirke vores syn på os selv og på omverden.

I januar 2019 er hun blevet uddannet Kostvejleder ved Fitness Institute, hvor Henrik Duer, som er kendt fra TV3-programmet »Ekstremt fed - et år til at redde liv«, er medstifter.

- Jeg tilbyder 10 ugers vægttabsforløb, hvor man kan tabe op til et kilo per uge. Det er et individuelt forløb som kræver en vis åbenhed, men det er altid klienten selv der bestemmer ´hvor tæt på´ jeg kommer. - Kostplanen tilpasses så præcist som muligt klientens ønsker, fortæller Anna Mortensen, som i øvrigt i maj 2019 blev selvstændig virksomhedsejer af Sommerfuglen- din forandring.

Kostvejlederen kender selv til det at skulle bekæmpe en overvægt, man så gerne vil slippe af med. For tre år siden vejede Anna Mortensen 25 kilo for meget. De er væk nu, og hun holder fast i vægttabet.

- Det handler naturligvis om at skabe et blivende vægttab hos mine klienter, pointerer Anna Mortensen.

Det er fortrinsvis kvinder, der indtil videre har benyttet sig af Anna Mortensens behandlinger, men hun hjælper også mænd, og snart kan hun også tage imod børn med overvægt.

Lone F. Hansen er en af dem, der har været igennem de 10 uger sammen med Anna Mortensen. Hun har masser af ros til kostvejlederen, bl.a. fordi hun på intet tidspunkt har følt sig overladt til sig selv. Hendes mål var at tabe ca. fem kilo på de 10 uger. Hun nåede op på seks kilo.

- Jeg kan bestemt godt anbefale Anna Mortensen som kostvejleder, siger Lone F. Hansen.

49-årige Bo Bøgh fra Fuglebjerg er under uddannelse, og tilbyder som noget nyt kropsterapi med den unikke Body SDS-behandling hver mandag i Loop på Nytorv.

Faktisk er Bo Bøgh uddannet pølsemager, ligesom han har været leder i 25 år på forskellige virksomheder - heriblandt slagteriet i Ringsted samt på en lager- og en smedevirksomhed.

Men arbejdsdagene var lange, stressede og tæt pakkede, og en dag indså Bo Bøgh, at hvis han skulle kunne nyde et sundt otium, så måtte han skifte bane rent jobmæssigt.

- Jeg har altid interesseret mig for mennesker, og er meget fascineret af den psykologi der driver mennesket. Derfor var det måske ikke så overraskende, at jeg valgte at gå i gang med uddannelsen til Body SDS-behandler. I øjeblikket er jeg snart færdig med andet år af den tre-årige uddannelse, så dét jeg tilbyder i Loop i Kalundborg, er naturligvis elevbehandling - og derfor til en særdeles god pris, siger Bo Bøgh med et smil.

Body SDS (Self Development's System) er udarbejdet af Ole Kåre Føli (død 2018) og er videreført af hans søn, Bengt Valentino Andersen, som begge anses for at være nogle af verdens bedste kropsterapeuter.

- Body SDS er mange ting, men først og fremmest er det en fantastisk effektfuld behandlingsform som tager udgangspunkt i, at kroppen er en helhed - altså både fysisk, psykisk og mentalt. Derfor benytter man sig også af en lang række behandlingsformer som skræddersyes til den enkelte klient alt efter, hvilket behov man har, forklarer Bo Bøgh, som selv stiftede bekendtskab med behandlingsformen for år tilbage. Her fik han mærket på egen krop, hvad Body SDS kan udrette, og hvor effektfuldt det er.

Selvom Bo Bøgh stadig er under uddannelse, så har han allerede behandlet et hav af klienter, som kommer med alt lige fra »ønsket om større velvære« til behandlinger for idrætsskader, angst, spiseforstyrrelser, selvskade, præstationsangst, dårligt selvværd og meget, meget mere.

- Selvom man har en fysisk skade, så kan det faktisk godt stamme fra noget psykisk. Derfor er det vigtigt som udgangspunkt at tage en snak med klienten for at finde ud af, hvilke problematikker man har, og om der eventuelt kan ligge noget »bagved skaden«, siger han.

Bo Bøgh er færdig med sin uddannelse til Body SDS-behandler til august 2020, og så har han tilmed taget en Body SDS-træneruddannelse, så han kan skræddersy træningsprogrammer til den enkelte.

På onsdag den 4. september kan man hilse på både Bo Bøgh og Anna Mortensen ved et arrangement i Loop fra kl. 16, hvor man kan høre mere om de nye muligheder i Loop.