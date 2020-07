De to nabokunstnere, Stella Elkjær og Claus Gawin, med et par af deres malerier. Privatfoto

To naboer udstiller

De to lokale kunstnere udstiller på Gørlev Bibliotek hele august.

Claus Gawin og Stella Elkjær er naboer og lærte hinanden at kende for et halvt år siden. Siden da er deres venskab vokset.