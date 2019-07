Politiet afspærrede området efter tyveriet i maj sidste år. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

To mænd tiltalt for at stjæle 1,7 mio. og fyre dem af på fede biler

Kalundborg - 25. juli 2019 kl. 12:10 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 29. maj sidste år lykkedes det tyve gennem snedig planlægning at slippe af sted med 1,7 millioner kroner i kontanter - penge, der skulle have være fyldt på en pengeautomat, opstillet på Torvet i Ubby ved Realmæglerne.

I første omgang lykkedes det en mand at flygte fra gerningsstedet, men på mandag står to mænd, født i henholdsvis 1964 og 1992, anklaget, når sagen skalfor Retten i Holbæk. De er tiltalt for om formiddagen den 29. maj at have planlagt at bryde gennem loftet hos en ejendomsmægler for at skaffe sig adgang til et lokale, hvor Nordeas hæveautomat stod.

Her stjal de ifølge anklageskriftet et pengenet med 1,7 millioner kroner, som var lagt klar på et bord til at fylde automaten op. På grund af den gode timing og forberedelse sammenlignede politiet dengang forbrydelsen med et Olsen Banden-kup.

Ud over at være anklaget for selve tyveriet, kræver anklagemyndigheden fra manden født i 1964 70.000 kroner i kontanter og to biler konfiskeret. Det drejer sig om en VW Passat 2.0 TDI og en Ford Mondeo 2.2. Fra manden født i 1992 er der krav om konfiskation af 66.000 kroner i kontanter, fire armbåndsure og en Audi Q7 3.0 TDI.

Derudover rettes der mod begge krav om en alenlang række andre effekter. Der er også fra Loomis Danmark, firmaet bag pengetransporten, krav mod begge mændene på de 1,7 millioner kroner.