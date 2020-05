To mænd reddet i land ud for Sejerø

Torsdag aften omkring kl. 21 ramte to mænd revet ud for Sejerø Fyr med en lille sejlbåd. Foto: Mie Neel

Torsdag aften blev to midaldrende mænd reddet i land på Sejerø, efter de med en lille sejlbåd var stødt på revet ud for Sejerø Fyr.

- De kom sejlende fra Frederikshavn og skulle til Korsør, da de ramte et rev her på Sejerø, fortæller han om mændene, som han beskriver som en far og søn med amerikansk baggrund.

- Der kom en helikopter og smed en mand ned med en gummibåd, som kunne sejle dem i land, fortæller han og tilføjer, at mændene var lidt våde og forskrækkede, men at ingen var kommet til skade. Hvem der slog alarm, ved han ikke.

I mellemtiden var også Sejerøfærgen blevet kaldt ud til stedet. Den var på vej over til Havnsø med sine passagerer, da den blev kaldt til assistance, men da den ankom til stedet, var de to mænd allerede blevet reddet i land.

Det er ikke første gang, at nogle støder på revet ud for spidsen af Sejerø. Så sent som sidste år, skete det ligeledes for to ældre mænd, fortæller brandfogeden.