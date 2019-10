Se billedserie Fra venstre er det indehaverne af Go´form Thomas Hansen og Søren Lund Larsen, Gitte Dreyer og Frederik Drejer Larsen, indehaverne af DiætistHuset samt klinisk diætist Louise Tietze, der passer klinikken i Kalundborg. Fotos: Jørn Nymand

To lokale ildsjæle bag landets største kæde af diætistklinikker

Kalundborg - 14. oktober 2019

Sløjfen er ligesom bundet, når DiætistHuset nu har åbnet en klinik i træningscentret Go´form på Hareskovvej i Kalundborg.

DiætistHuset er Danmarks største og førende diætistklinik, der tilbyder kostvejledning, som tager udgangspunkt i kundens liv. DiætistHuset sælger ikke slankekure, men hjælper kunden til en sundere livsstil, som holder på sigt.

Medarbejderne i DiætistHuset har en meget høj faglighed. Behandlingsmetoderne bygger på nyeste forskning, men medarbejderne forstår at formidle den i øjenhøjde, så budskabet nemt forstås og efterleves.

Bag denne succes, som foreløbig har udmøntet sig i 36 klinikker fordelt over hele landet - den seneste i Kalundborg - står Gitte Dreyer og hendes mand Frederik Dreyer Larsen. De er begge fra Kalundborg og havde deres barndom og skolegang i byen, hvor meget af familien stadig bor.

Det succesrige ægtepar bag DiætistHuset er blandt de mange faste gæster, når den årlige byfest fejres i Kalundborg, ligesom de også ofte er i byen, når Kalundborg Rock'er.

Bidrager til sundheden

- Men nu er vi her også med en ny klinik på Hareskovvej, hvor vi har lavet en aftale med indehaver Søren Larsen, og jeg synes, at hans center passer fortrinligt sammen med vores koncept, siger Frederik Larsen.

Det er klinisk diætist Louise Tietze, der løser opgaverne og hjælper kunderne i den nye klinik. Her tilbyder DiætistHuset kalundborgenserne vejledning indenfor vægttab, fødevareallergier, spiseforstyrrelser, irritabel tarm og meget mere.

- Vi ser meget frem til det nye samarbejde med Go´form, og vi er glade for, at vi nu også kan være med til at bidrage til sundheden i Kalundborg og omegn, siger Louise Tietze.

Hun ved godt, at en livsstilsændring er svær at lave på egen hånd, hvad enten det handler om vægttab, sygdom eller allergi.

- 40 pct. af de handlinger vi gør hver dag, foregår på baggrund af vaner frem for egentlige beslutninger. Det er en af grundende til, at det er så svært at ændre på sine kostvaner.

- Vejen mod sundere vaner starter med en aktiv beslutning hos dig. Din motivation og din vilje er den allervigtigste drivkraft til en varig livsstilsændring, og her tager min vejledning udgangspunkt i dit specifikke behov, hvor vi skræddersyr en personlig kostplan tilpasset til dine mål og ambitioner, forklarer Louise Tietz.

Idéen blev født

Når Frederik Dreyer Larsen, som i dag er administrerende direktør i DiætistHuset, skal forklare, hvordan det er lykkes for parret, der har boet i Roskilde i en årrække, at skabe den omfattende kæde af diætistklinikker, så er svaret ganske kort: »Det handler om hårdt arbejde«.

De første år var det Gitte Dreyer alene, der arbejdede med projektet. Hun sagde sit job som klinisk diætist op på Roskilde Sygehus for at kunne begynde for sig selv og her tilbyde det, som hun mener er det rigtige i forhold til kunderne. I 2008 åbnede hun derfor sin egen diætistklinik i Roskilde.

Da hun skulle på barsel et års tid senere, ansatte hun en diætist til at varetage kostvejledningen. Barselsvikaren var virkelig dygtig og kunderne var meget glade for hende. Da Gitte Dreyer kom tilbag efter barsel, besluttede hun derfor at åbne en klinik i København, som vikaren kunne varetage, mens Gitte Dreyer vendte tilbage til klinikken i Roskilde.

Det gik rigtig godt med den nye klinik, der åbnede i København i 2011, og dermed var idéen om at åbne diætistklinikker op i alle landets største byer født.

Fra 2011 til 2014 åbnede der 14 nye diætistklinikker.

Vokseværket fortsatte, og i dag består DiætistHuset af 36 klinikker fordelt i landets største byer. Her tilbyder man både kostvejledning til private, virksomheder og kommuner.

Frederik Dreyer Larsen forklarer, at fordelen ved at være mange klinikker er bl.a., at personalet kan sparre og supervisere hinanden, således at de hele tiden bliver bedre, hvilket ikke sker, hvis man blot sidder på sin egen klinik.