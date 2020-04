Se billedserie Julie Esbe og Jakob Sørensen har været med til at indstille deres lærere til Politikens Undervisningspris. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

To lærere fra gymnasium er nomineret til pris

Kalundborg - 29. april 2020

Hverdagen er langt fra normal på Kalundborg Gymnasium, hvor coronapandemien stadig kaster lange skygger. Gangene på gymnasiet er ensrettede, og kun få elever får hver dag lov til at møde op på gymnasiet ad gangen. Alligevel er der nogen på gymnasiet, som går rundt med et ekstra stort smil i disse dage. Lærerne Rasmus Brøgger Najbjerg og Trine Fogh Lauridsen er begge blevet indstillet til Politikens Undervisningspris, og det er noget, der luner i en svær tid.

- Det er et rigtigt stort skulderklap og et bevis på, at vores arbejde med at styrke relationerne mellem lærere og elever bærer frugt. Det handler om at få eleverne til at se lærerne som nogen, der er sat i verden for at hjælpe dem, siger Trine Fogh Lauridsen, der også er uddannelseschef på Kalundborg Gymnasium.

Spørger man eleverne, er de ikke i tvivl om, at de to lærere gør en særlig indsats for at hjælpe og støtte eleverne i hverdagen.

- De er rigtig gode lærere begge to. De har helt sikkert fortjent det, siger Julie Esbe fra 2.t, mens Jakob Sørensen fra 1.x nikker bekræftende.

De to elever er blandt dem, som har indstillet deres lærere til Politikens Undervisningspris. Julie Esbe indstillede Trine Fogh Lauridsen, der er hendes lærer i samfundsfag, mens Jakob Sørensen indstillede sin fysiklærer, Rasmus Brøgger Najbjerg.

- Trine er god til at få alle med. Hun forstår at søge nysgerrigheden og gøre undervisningen vedkommende og spændende, mener Julie Esbe.

- Rasmus er på samme måde, og så er han meget ambitiøs på vores vegne. Men det er på en god måde. Han presser os ikke unødigt, men er god til at få os til at ville mere, mener Jakob Sørensen.

Rasmus Brøgger Najbjerg arbejder hjemmefra i disse dage, da hans hustru er gravid, og parret ikke ønsker at hun skal risikere at blive smittet med coronavirus, hvorfor han under interviewet er med over en computer.

- Jeg fandt faktisk først ud af, at jeg var indstillet til prisen for få dage siden. Sådan noget bliver man rigtig glad for som lærer, siger han.

I år er det 8. gang at Politiken i samarbejde med Lundbeckfonden uddeler Undervisningsprisen.

Prisen har til formål at hylde danske lærere fra grundskolen, gymnasiet og erhvervsskolerne og skabe opmærksomhed omkring den gode underviser.

Vinderne kåres ved en ceremoni den 18. august.