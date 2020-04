To jubilarer blev hædret

Frank Bybjerg Andersen, populær køkkenchef, kunne i går, 1. april, konstatere, at han har været ansat i 10 år - uden fortrydelser. Det skete ved en lille ceremoni på gårdspladsen på godset, hvor traktorfører Henning Hansen, som blev ansat 1. apil 1980 under godsejer Erik Dinesen, Birgitte Dinesens far, også blev begavet. Avisen bragte et portæt af Henning Hansen forleden.