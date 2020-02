Vinder af "Talent 2019", Hibeh Ajeel, på scenen i Juviklubben, der nu er ved at gøre klar til en ny omgang "Talent". Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Artiklen: To gange talent-pleje i Juviklubben

Juviklubben i Kalundborg har i den nære fremtid to arrangementer, der henvender sig til unge, lokale talenter, først »Åben scene« torsdag den 27. februar, der varmer op til den traditionsrige konkurrence »Talent«, torsdag den 5. marts.

»Åben scene« er en jamsession for alle unge, der har lyst til at optræde på en scene.

- Der er så mange unge talenter i boligområdet, og dem vil vi gerne have på scenen nede hos os. Vi har lige haft Roya Attaei med i X Factor. Sidste års vinder i vores »Talent« var også fra boligområdet, og nu vil vi gerne jagte og fremme nye talenter, siger klublederen.

Aldersgrænsen for deltagerne er 0-21 år, Juviklubben stiller lydanlæg og scene til rådighed, og alle former for scene-underholdning er tilladt, lige fra sang, dans og musik-grupper til trylleri og stand-up.