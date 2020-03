Se billedserie Mike Larsen og Mike Jensen er klar til at fortælle kunderne om vigtigheden af at vedligeholde sine hårde hvidevarer. Foto: Jørn Nymand

To gange Mike hjælper Punkt 1-kunder med bedre vedligeholdelse

Kalundborg - 03. marts 2020

Vil man have fuldt udbytte af sine hårde hvidevarer, så gælder det om at vedligeholde dem og rense dem jævnligt, så undgår man også bakterier og lugt.

Men en del kunder glemmer faktisk, at man skal afkalke sin opvaske- og vaskemakine tre til fire gange om året.

Nu vil Mike Jensen og Mike Larsen, to elever hos Punkt 1, lave et fremstød, der skal være med til at gøre kunderne opmærksomme på vigtigheden af at få gjort noget ved vedligeholdelsen.

I forbindelse med deres fagprøve vil de i de kommende dage frem til 12. marts i Punkt 1-butikken på Stejlhøj have en stand, hvor de præsenterer et nyt »Servicekit«, som man kan købe og som kan sikre, at man har en tip-top velfungerende maskine.

- En del steder i Kalundborg er vandet meget kalkholdigt, så her er det virkelig nødvendigt at få afkalket sine maskiner tre til fire gange om året, fortæller de to elever, som satser på at komme i kontakt med en hel del kunder for at orientere dem om det nye servicekit, der indeholder fire gange afkalkningspulver samt maskinrens, kantrens og microfiberklude.

Der er nemlig gode grunde til at vedligeholde sine hårde hvidevarer. Når maskinen eksempelvis er afkalket, er man med til at sikre et korrekt strøm- og vandforbrug, og sørger man for at afspænding og kalk sin sin opvaskemaskine, får man også et langt bedre resultat.

Gummikanterne på vaskemaskinen bliver altid snavsede, og renser man dem, så slipper man af med både lugt og bakterier, ligesom man undgår at det nyvaskede tøj bliver snavset igen, når man tager det ud.

- Og generelt kan man sige, at jo bedre man er til at vedligeholde sine hårde hvidevarer, jo længere holder de, fortæller de to elever.

Mike Jensen, som er 20 år, arbejder i Punkt 1-afdelingen i Asnæs, mens 22-årige Mike Larsen er i lære i afdelingen på Stejlhøj, hvor de er sammen om at lave fremstødet for vedligeholdelsen af hårde hvidevarer.

I forbindelse med fagprøven kan kunderne deltage i en konkurrence, hvor vinderen, som udtrækkes torsdag den 12. marts, får en vaskemaskine fra AEG.

Begge elever er færdige med deres uddannelse i løbet af sommeren og forventer at fortsætte hos Punkt 1.