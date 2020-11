To dræbt i voldsomt skyderi: Hvorfor var de i Kalundborg?

Midt- og Vestsjællands Politi har siden skudepisoden tirsdag kl. 18.12 på Nørre Allé i Kalundborg, hvor en mand blev dræbt og to hårdt såret, efterforsket sagen intensivt.

Endnu en af de sårede mænd afgik ved døden i nat, som følge af sine skader.

Den tredje sårede mand er fortsat indlagt, men hans tilstand er stabil. De tre skudofre er identificeret, og der er tale om tre unge mænd først i 20´erne fra Københavnsområdet, som alle er kendt af politiet.

Politiet undersøger nu, hvad de forurettedes ærinde i Kalundborg var, og hvad motivet til skudepisoden kan være.

Der vil dagen igennem være politi i området omkring Nørre Allé og Eskebjergvej i Kalundborg, hvor der blandt andet foregår tekniske undersøgelser og søgning med hunde.

- Skyderi i det offentlige rum er helt uacceptabelt, og vi sætter alle kræfter ind på at opklare denne alvorlige forbrydelse. Samtidig ligger det os meget på sinde at genoprette trygheden for borgerne i Kalundborg, siger fg. politidirektør, Lene Sørensen.

Politiet vil derfor være til stede på Nørre Allé hele dagen med den mobile politistation, både for at skabe tryghed for borgerne, men også for at tale med vidner, som kan have set noget i forbindelse med skyderiet foran supermarkedet lige efter kl. 18.00.

Den brændende bil, som blev fundet på Eskebjergvej, indgår stadig som en vigtig del af efterforskningen. Politiet vil meget gerne i kontakt med borgere, som har set personer eller køretøjer op til eller efter branden i bilen startede kl. 18.26.

Ring til politiet på tlf. 114, eller mød op ved den mobile politistation, hvis du har oplysninger i sagen.

Af hensyn til den videre efterforskning er politiet ikke på nuværende tidspunkt i stand til at give yderligere oplysninger i sagen.