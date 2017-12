Se billedserie Stat Fast, hedder bautastenen længst borte. Hans Broder, hedder den anden, og Jens Nielsen, der har bautastenene på forsiden af sin bog »Strejftog gennem bronzealderen i Raklev Sogn«, indtager her positionen som den oprindelige tredje sten/bror. Arkivfoto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: To bautasten slår en skov Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To bautasten slår en skov

Kalundborg - 07. december 2017 kl. 13:30 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På en mark ved Ellede står en halvanden meter høj bautasten kaldet »Stat Fast«, og blot 18 meter øst for står en anden og 1,7 meter høj bautasten, »Hans broder«. Hensynet til disse fortidsminder, som er dateret til oldtiden, 1700 f.Kr. til 375 e.Kr., betyder, at en plan om skovrejsning på nabo­matriklen ikke kan gennemføres.

Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der har ændret en afgørelse fra Kalundborg Kommune om dispensation til plantning af skov ved Ellede by til et afslag. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Klagenævnet tog sagen op på baggrund af en klage, hvor det blev anført, at der ikke burde gives dispensation til plantning af skov i nærheden af fortidsminderne, da praksis på området er restriktiv. Klageren understregede desuden, at hvor der står to bautasten, har der foregået noget særligt, og i dette tilfælde er der tale om noget så særligt som fritstående bautasten med en intakt beskyttelseslinje.

I sin afgørelse fandt nævnet, at beplantning med skov inden for beskyttelseslinjen i en afstand af cirka 30 meter fra fortidsminderne ville ændre karakteren af landskabet omkring bautastenene markant og fratage dem deres betydning som dominerende elementer i et landskab, som fremstår åbent, bart og fladt.

- Den afgørelse må vi bare tage til efterretning, siger formanden for teknik- og miljøudvalget, Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), som konstaterer, at hensynet til bautasten altså vandt over skovplanerne ved Ellede.

Ansøgerens skovplaner omfattede et areal på 26 hektar uopdyrket areal, hvor der skulle anlægges stier, lysninger og en sø, og formålet var ifølge ansøgningen at berige dyrelivet.