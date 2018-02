Se billedserie Inklusiv vandrationer har Mads Pipenbring Jørgensen og Maiken Bracamonte Dandanell fået deres oppakning ned på at veje henholdsvis 17 og 13 kilo. Telt og soveudstyr er i letvægtsklassen, og der er naturligvis også blevet plads til blandt andet førstehjælpskit og et helt lille apotekerudsalg. Foto: Peter Andersen

To år på kærlighed og filtreret kildevand

Kalundborg - 14. februar 2018 kl. 11:11 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På søndag drager kæresteparret Mads Pipenbring Jørgensen, 23 år, og Maiken Bracamonte Dandanell, 20 år, ud på deres livs eventyr.

De næste to år vil de nemlig sætte deres lid til kort og kompas, når de skal vandre rundt i først Europa og siden Syd- og Nordamerika. Målet er at komme det spadestik dybere i landenes befolkninger og kulturer, end mange af deres jævnaldrende får taget på rejserne ud i fremmede verdensdele, når ungdomsuddannelsen er forbi.

Undervejs vil de sove i telt og selv lave mad over bål - og forhåbentlig blive inviteret indenfor af nysgerrige folk.

- Ved at opleve verden til fods vil vi forsøge at lade være med at stresse rundt, som mange gør på deres rejser. Vi vil møde de lokale på deres vilkår og opleve dem i andre situationer end bare dem, man møder som almindelig turist, siger Mads Pipenbring Jørgensen.

- Vi er nok bare ikke typerne, der tager til Thailand i 14 dage og så hjem igen. Vi har begge altid rejst meget og kan godt lide at udfordre os selv. Når vi rejser på den her måde, er der plads til at gå til venstre i stedet for at gå til højre, hvis vi en dag hellere vil det, tilføjer Maiken Bracamonte Dandanell.

Parrets familier behøver dog ikke at bekymre sig om de unge vandrere, for de har forberedt sig godt.

Rygsækkene er allerede pakket med alle mulige former for vildmarksudstyr, og grej i form af dolke, økse, feltflasker og ikke mindst anordningen LifeStraw, der kan omdanne beskidt mudderpølsvand til fint drikkevand gennem et smart filtersystem, skal nok holde dem kørende.

- Vi har brugt 35.000 kroner på udstyr, så vi føler os godt forberedt til turen, siger Mads Pipenbring Jørgensen.

De unge mennesker laver dagbog undervejs, og deres oplevelser kan følges på Face­book-siden Danish Globetrotters.

Læs mere om deres tur i onsdagens Nordvestnyt