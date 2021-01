Artiklen: Tjek for frygtet virus

I Kalundborg har politikere, embedsmænd, plejehjemsmedarbejdere og andre undret sig meget over, at nye, lokale tests fra Odinscentret i Høng ikke er blevet analyseret for den engelske corona-mutation med navnet B.1.1.7. Så det har Nordvestnyt spurgt Statens Serum Institut (SSI) om årsagen til:

- Umiddelbart forventer jeg, at de test - ligesom de fleste andre - testes for muteret virus. Måske skyldes forvirringen, at de test følger efter den første (positiv/negativ) og tager adskillige dage, skriver SSI-pressemedarbejder Christian Ho­ward-Jensen til Nordvestnyt.