Tip et hit er atter tilbage

Nu er Centerforeningen Nyvangsparken atter gået i gang med at lave arrangementer for beboerne på plejecenter Nyvangsparken i Kalundborg.

- Jeg tror, at alle var super glade over, at der endelig skete noget, de kunne relatere til andet end blot, at sidde og kigge og ingenting foretage sig. Skønt med glæde blandt de ældre på plejehjemmet, fortæller formand Flemming Jensen.