Retten i Holbæk måtte fredag udsætte en sag mod n 24-årig mand, da to vidner udeblev fra retten. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Tiltale: 24-årig overfaldt halvbror med hammer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tiltale: 24-årig overfaldt halvbror med hammer

Kalundborg - 27. juli 2019 kl. 07:58 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter. Det er hvad en 24-årig mand fra Kalundborg er tiltalt for at have begået den 1. maj i år. Han stod i går tiltalt ved Retten i Holbæk.

Ifølge anklageskriftet skulle den 24-årige om aftenen omkring klokken 19.20 på Margrethevej i Kalundborg have overfaldet sin halvbror med en hammer og slået ham flere gange på kroppen med hammeren.

Den 24-årige nægtede sig skyldig, men ønskede i øvrigt ikke at udtale sig i retten, da han ifølge sin forsvarer ikke ønskede at inkriminere sin bror.

På begæring fra anklageren blev der derfor i stedet oplæst en forklaring, som den 24-årige havde afgivet til politiet, mens han sad varetægtsfængslet.

Ifølge denne forklaring havde den 24-årige erkendt at have slået halvbroderen to gange på kroppen med en hammer, men dette skulle være sket i selvforsvar, da han frygtede, at halvbroderen ville overfalde ham.

Denne forklaring blev understøttet af dagens eneste vidne, den 24-åriges kæreste, hvis forklaring i store træk stemte overens med den oplæste forklaring.

Kæresten forklarede, at den 24-årige havde talt i telefon med halvbroderen, og at broderen i telefonen havde været meget aggressiv og ville slås med den 24-årige.

- På et tidspunkt gik vi ned i gården fro at ryge en cigaret. Her kunne vi pludseligt høre ham stå ude foran huset og gale som en galning. Han var fuld og ville tydeligvis slås, forklarede kæresten.

Hun gik dog op i lejligheden igen, og overværede derfor ikke konfrontationen mellem de to brødre.

Yderligere to vidner skulle have afgivet forklaring i Retten i Holbæk fredag, heriblandt den 24-åriges halvbror, ingen af disse vidner mødte dog op i retten, og retten besluttede derfor at udsætte sagen, og at de to vidner skulle anholdes, for at sikre at de vil møde op i retten ved næste retsmøde.

Af anklagerens oplæg til retssagen fremgik det, at den 24-årige tidligere er straffet for personfarlig kriminalitet. Han er således i en tidligere sag blevet dømt for forsøg på manddrab.