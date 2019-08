Teknik- og miljøudvalget består fra venstre mod højre af Hanne Olesen (S), Jakob Beck Jensen (V, formand), Anne E. Jensen (V), Martin Schwartzbach (DF) og Niels Erik Danielsen (EL), der ikke er med på billedet. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Tilsyn: Gravearbejder i kommunal vej er ikke gode nok Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tilsyn: Gravearbejder i kommunal vej er ikke gode nok

Kalundborg - 12. august 2019 kl. 05:59 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rabatter efterlades generelt i en forholdsvis dårlig stand, arbejdet følger ikke kravene, arbejdet gøres ikke færdig. Sådan lyder det i et stikprøvetilsyn foretaget af Kalundborg Kommune, der generelt har vist, at entreprenørerne i flere tilfælde ikke gør deres arbejde godt nok, efter de har fået gravetilladelse i kommunal vej af kommunen.

Den slags tilladelser giver kommunen årligt 800-900 af. Men som tingene er i dag, føres der slet ikke tilsyn med, om arbejdet afsluttes, som det skal. Og stikprøver har altså vist, at entreprenøren bevidst eller ubevidst drager fordel af ikke at følge reglerne. Stikprøveresultaterne overrasker ikke Jakob Beck Jensen (V), formand for teknik- og miljøudvalget.

- Vi ser jo selv i vores hverdag, hvordan tingene står til, så jeg er nok ikke så overrasket. Vi vidste godt, at der var nogle udfordringer, siger han.

Udvalgsmedlemmerne har netop holdt deres første møde efter sommerferien, og de har nu bedt administrationen om at se, om der kan findes penge til at oprette en stilling af et halvt årsværk til at føre kontrol med gravearbejderne.

- Vi ønsker, at der laves tilsyn, og kan ikke sidde stiltiende og se på, at tingene ikke bliver gjort ordentligt, hvilket heller ikke er godt for økonomien på langt sigt, siger formanden.

I dagsordenspunktet til teknik- og miljøudvalgsmødet omhandlende gravearbejderne står der, at konsekvenserne af ikke at føre tilsyn er »en dokumenteret risiko for, at nogle entreprenører vil undlade at udføre gravearbejdet korrekt og efter de foreskrevne regler«.

- Det er desværre nok rigtigt, medgiver Jakob Beck Jensen.

Så er det nok med en halv stilling?

- Forhåbentlig vil de tilsyn, det vil give, sprede nogle ringe i vandet hos entreprenørerne om, at det ikke kan betale sig ikke at udføre arbejdet godt nok, siger han.

I de konkrete sager fra stikprøvetilsynene er entreprenørerne blevet bedt om at udbedre fejl og mangler. Og Jakob Beck Jensen mener også, at det skal have konsekvenser for dem, der konsekvent ikke gør arbejdet godt nok.

- Hvis et tilsyn viser, at den samme entreprenør gang på gang ikke gør arbejdet godt nok, så må kommunen jo udelukke vedkommende fra kommende opgaver, siger udvalgsformanden.