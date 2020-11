En 56-årig mand fra Torpe skal i fængsel i to år og ni måneder, efter han blandt andet truede sin kone med et oversavet haglgevær. Dommen blev afsagt tirsdag ved Retten i Holbæk. Foto: Mie Neel

Tilstår: Kone fik valget mellem tre måder at dø på

Det har kostet 56-årige Poul Olsen fra Torpe to år og ni måneders ubetinget fængsel, at han en aften tilbage i august udsatte sin kone igennem 31 år for både dødstrusler, tvang og frihedsberøvelse, alt imens han var i besiddelse af et oversavet jagtgevær, som flere gange blev skarpladt.

