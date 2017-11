Se billedserie - Der er ved at ske en kraftig bevoksning af enebær, birk og pil, som truer Lyngens unikke flora og fauna, siger Charlotte Rye. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Tilgroningen tager til på Vesterlyng

Kalundborg - 24. november 2017

Vesterlyng: Det var netop den korte afstand til naturperlen Vesterlyng, der afgjorde sagen i 2013, da Charlotte Rye skrev under på en slutseddel om et håndværkertilbud på Eskebjerg Strandvej 38.

- Det er et enestående stykke natur, som desværre er i forfald. Tilgroningen øges, og flere steder på lyngen er ved at springe i skov, og hvis den mangelfulde pasning får lov at fortsætte, så er der både flora og fauna, som vil gå tabt, siger Charlotte Rye, som er biolog af uddannelse, men har taget et karriereskift og arbejder som lærer.

Hun har boet på Eskebjerg Strandvej siden 2014 og har lagt mærke til, at det er gået i den forkerte retning med tilstanden på Vesterlyng. Så Charlotte Rye glæder sig over, at Kalundborg Kommunes borgmester Martin Damm (V) har erkendt, at man ikke har passet sin plejeforpligtigelse af det fredede område, og hun siger, at det nu gælder om at holde kommunen fast på det løfte, siger hun.

- Der er mere end tilgroning at tage fat på. Naturområdet har en rekreativ værdi, som er blevet gjort ringere på grund af øget trafikalt pres. Der er udstykket flere sommerhus- og parcelhusgrunde i Havnsø, og pendlertrafikken over Vesterlyngs smalle veje er øget. Derfor er det blevet et farligere sted at gå og cykle, også fordi der køres stærkt.

Charlotte Rye nævner, at løse hunde er forbudt hele året rundt på Vesterlyng, men skiltene er svære at få øje på, og det er til skade for både det vilde dyreliv og de udsatte køer.

Vesterlyng er med sine 326 hektar ud mod Nekselø Bugt Sjællands største hede og overdrev. Desuden regnes Vesterlyng for at være Vestsjællands bedste botaniske lokalitet, siger Charlotte Rye, som også er fugleinteresseret. Den varierende Vesterlyng-natur med kyst, klithede, overdrev, rigkær, strandeng m.v. giver mulighed for et stort antal karakteristiske, men ualmindelige og sjældne plantearter, og der er desuden et rigt fugleliv med blandt andet rødrygget tornskade og den sjældne sortstrubet bynkefugl.