Stenkastningen ud for Havnsø Møllevej skal sikre adgangsvejen. Foto: Ulrik Reimann

Tilgivelse er en mulighed

Adgangsvejen til ejendommen Havnsø Møllevej 31 byder på en smuk, lille køretur ad et kørespor langs stranden.

Men vejen er truet af erosion og underminering, og derfor er der lavet en form for kystsikring, som skal beskytte adgangsvejen.

Denne kystsikring er imidlertid et problem i sig selv, fordi den ikke er lovlig.

Den nuværende ejer af ejendommen overtog den i 2019, hvor der forelå fra Kystdirektoratet et afslag på lovliggørelse og påbud om fjernelse af eksisterende stenkastning - sten og geotekstil - på en strækning på 104 meter på stranden.

Det giver medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget to muligheder på mødet på torsdag: At holde fast i påbuddet eller at lovliggøre stenkastningen.