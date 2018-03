Tilfreds med fremgang på erhvervsuddannelser

Tallene på landsplan viser, at 19,4 procent af eleverne har valgt en erhvervsuddannelse som førsteprioritet. Det er en stigning på knap et procentpoint i forhold til sidste år, hvor andelen var 18,5 procent. I Kalundborg er der en stigning på 3,6 procent.

-At vælge en ungdomsuddannelse er en stor beslutning for et ungt menneske. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt kommer godt videre fra grundskolen og vælger en ungdomsuddannelse, der passer til deres evner og interesser. Det lader til, at flere i år har fået øjnene op for, hvilke muligheder en erhvervsuddannelse rummer med både spændende fagligt arbejde og videre uddannelse, og det er rigtig positivt, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA).