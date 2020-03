Pianist og New Orleans-entusiast Esben Just er tilbage i Juvi - en tand mere alvorlig end sidst på grund af en periode med alvorlig sygdom. Foto: Kenn Thomsen

Tilbage til livet - tilbage til musikken

»The second coming« lyder titlen på koncerten, når New Orleans-entusiast Esben Just vender tilbage med sine tangent-tryllerier i Juvi i Kalundborg onsdag den 11. marts.