Søren Vind, Maja Juel-Hansen og Heidi Holme Bjergborg glæder sig over, at Musisk Skole fra næste skoleår kan tilbyde digital danseundervisning til kommunens 9. klasseselever. PR Foto

Til næste skoleår skal 9. klasserne danse digitalt

Maja Juel-Hansen har skabt performance-appen Badjango Dance Creator, som hun vil bruge i undervisningen af eleverne. Eleverne vil få mulighed for at skabe en dansekoreografi både fysisk og digitalt.

- Fordi vi er så heldige at have fået pengene til projektet, vil alle 9. klasser til efteråret få mulighed for at for besøg af Maja og Fatih, fortæller Heidi Holme Bjerborg, leder af Musisk Skole.