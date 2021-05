Mr. Brady møder ofte op for at fotografere når Vestsjælland Veterantog og andre veterantog kører tur. Foto: Anders Ole Olsen

Tidsrejsende tog på togrejse

Blandt passagererne på Vestsjællands Veterantogs afgang fra Gørlev Station søndag formiddag var en vaskeægte tidsrejsende. Det var fotografen Mr. Brady, som havde taget turen helt fra det 19. århundrede for at komme med ud og køre med det gamle damplokomotiv.

- Hans rigtige navn er Bo Herbst. HVi mødte ham på et veterantræf for nogle år tilbage. Her blev han rigtig interesseret i veterantog, og siden har vi haft et godt samarbejde med ham, hvor han ofte møder op og fotograferer, når vi er ude at køre, fortæller Ole Munk Plum fra Vestsjællands Veterantog.