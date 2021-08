Se billedserie Kalundborg Kommune skriver til Ankestyrelsen 12. marts 2020, fordi man vil sælge grunde på Stejlhøj og i midtbyen til AP Pension, uden at salget kommer i offentligt udbud. Begrundelsen lyder, at projekterne er afhængige af hinanden og dermed ikke kan adskilles. Illustration: Aske Hald Knudstrup

Tidslinje: Se udvikling i omstridt byggeprojekt i Kalundborgs midtby

Kalundborg - 10. august 2021 kl. 16:25 Af Ulrik Reimann og Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Onsdag fra klokken 19 til 21.30 er der borgermøde i Kalundborg Hallerne om byggeri i Klosterparken, der på kommunens hjemmeside bliver fremstillet som »1. etape af fremtidens Midtby i Kalundborg«.

Siden planerne blev præsenteret på et andet borgermøde i april i år, har en stor gruppe af kalundborgensere mønstret en anseelig uvilje imod byggeriet, der blandt andet indeholder planer om 10.000 kvadratmeter etagebebyggelse i parken. Alt sammen opført af AP Ejendomme, der hører under AP Pension.

Høringen for første fase slutter 18. august, men forud for borgermødet er gået et længere forløb med forhandlinger frem og tilbage, særlige ansøgninger til Ankestyrelsen og en ret markant ændring i det omfattede område.

Via aktindsigter, som en læser har sendt Nordvestnyt, giver vi her en tidslinje, der gerne skulle samle nogle af trådene og skabe klarhed i debattens fronter.

Ét samlet projekt 12. marts 2020: Kalundborg Kommune anmoder Ankestyrelsen om at sælge et 54.721 kvm. areal på Stejlhøj samt syv ejendomme i Kalundborg Midtby, i alt 10.802 kvm. til AP Pension uden at områderne kommer i offentligt udbud.

Selv om de to områder er separate, beskrives det, at der er så stor gensidig »afhængighed mellem projekterne, at det skal betragtes som ét samlet projekt«.

27. marts tilføjer kommunen til Ankestyrelsen, at man er påbegyndt arbejdet med en betinget købsaftale med AP Pension.

18. maj 2020 får Kalundborg Kommune lov til at sælge områderne uden offentligt udbud. Salget bliver godkendt af kommunalbestyrelsen 27. maj. Alle medlemmer stemmer for.

Fordobling af arealet 28. oktober 2020 stemmer 25 ud af 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer for en rammeaftale mellem kommunen og AP Pension om at udvikle midtbyen.

Siden salgets godkendelse i maj er der på daværende tidspunkt tilføjet et areal nord for Kaalund Kloster på omtrent 10.000 kvm. Det er særligt det område, som lige nu skaber debat, da det gælder den grønne kile ved Klosterparken.

Begrundelsen, som kommunen giver Ankestyrelsen, er »rentabiliteten i projektet, og dermed realismen«.

- Det har vist sig, at flere af de ejendomme, der er omfattet af projektet og den oprindelige ansøgning til Ankestyrelsen, bliver betydeligere dyrere at omdanne til boliger end først antaget, skriver kommunen.

Planer luftes første gang December 2020: I et interview med borgmester Martin Damm (V) skriver Nordvestnyt første gang om planer for bymidten.

- Præcis hvor omfangsrigt og i hvilken form, byomdannelsen omkring Klostertorv, Højbyen og mod Kordilgade skal se ud, er der ingen, der kan - eller rettere vil - svare præcist på i dag, står der.

Dog med en forhåbning fra Martin Damm om at melde noget mere konkret ud i januar eller februar 2021.

Endnu en udvidelse 24. marts 2021 anmoder kommunen Ankestyrelsen om at må sælge yderligere 3600 kvm. til AP Pension, så det samlede areal for bymidteprojektet er på 26.965 kvm.

Ønsket for udvidelsen begrundes med, at det giver »god og disponibel plads til at bevare den grønne parks karakter mellem bebyggelserne«.

7. april bliver første gang, at den brede offentlighed for alvor kan blive klogere på projektet, da kommunen afholder borgermøde.

Her bliver planerne for projektets fire faser præsenteret, herunder ideen med boliger i Klosterparken.

Det bliver også præsenteret, hvordan planerne relaterer sig til den generelle udvikling på blandt andet Stejlhøj.

10. maj 2021 giver Ankestyrelsen tilsagn til, at de ekstra områder bliver en del af planerne, så omfanget på de knap 27.000 kvadratmeter er en realitet.

26. maj 2021 stemmer alle medlemmer af kommunalbestyrelsen undtagen Enhedslisten, SF og Demokratisk Fællesliste for et tillæg til kommuneplanen samt en ny lokalplan, der skal tillade boliger i dele af Klosterparken.

Høringsfristen udløber 18. august.

