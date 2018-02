Se billedserie Franske Thomas Hamon er tidligere verdensmester indenfor BMX. Han hilser her på Hans-Martin Friis Møller, direktør for Kalundborg Forsyning. Opbygningen af den nye BMX-bane startede forleden, hvor Thomas Hamon med pinde skabte omrids af banen. Foto: Kalundborg Forsyning

Tidligere verdensmester i spidsen for BMX-byggeriet

Kalundborg - 13. februar 2018 kl. 10:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den tidligere franske verdensmester Thomas Hamon, i dag indehaver af det franske firma ProTracks, lader sig ikke afskrække af det danske vintervejr, når der skal bygges BMX-bane i Tømmerup ved Kalundborg.

Han og hans mandskab trodsede frost og snevejr, da de forleden begyndte på opbygningen af den nye bane. Forarbejdet var gjort af entreprenørvirksomheden Thomas Petersen fra Jerslev, og området stod klar til franskmændene, så de kunne begynde opbygningen af banen straks. Et projekt, hvor Kalundborg Forsyning er bygherre ifølge en gammel aftale med BMX-klubben i Kalundborg.

- Det er bare bad luck, hvis vejret ikke lige arter sig, men vi er vant til at arbejde under skiftende forhold. Vi kommer fra Calais i Nordfrankrig, hvor det regner en hel del, og som entreprenør må man tage vejret, som det kommer, lød det fra Thomas Hamon under en pause i arbejdet.

Vintervejr med mørke, frost, sne og slud afskrækker ikke, men han håber dog på tørvejr og sol, og så regner han med, at banen står færdig inden 1. april. Der er for nyligt etableret lys ved byggepladsen, så der kan arbejdes trods vintermørket. Banen skal derefter bruge et par uger til at sætte sig, inden BMX-kørerne får lov til at tage den i brug.

20.000 tons jord i en fart

På første arbejdsdag fik Thomas Hamon sammen med sine tre medarbejdere markeret omridset af den nye bane, og bagefter var det tid til at starte den lille bobcat og flytte og placere den jord, som skal bruges til banen. Og det handler om masser af jord og derfor mange læs og franskmændene arbejder hurtigere end forventet.

Ifølge Hans-Martin Friis Møller, direktør for Kalundborg Forsyning, er der i alt tale om cirka 20.000 tons jord til hele projektet. Halvdelen af jorden er blevet brugt til opfyldning af området, hvor den nye BMX-bane bygges som sydlig nabo til Tømmeruphallen.

Attraktiv at køre på

Det har blandt andet været nødvendigt at dræne hele området og flere steder grave op til fire meter ned, inden man stødte på fast grund. Underlaget til banen er derfor gjort stabil med et mix af råjord og knust beton i byggefeltet.

BMX-kørerne i Kalundborg får ifølge Thomas Hamon en stor bane med både plads og rum, som han udtrykker det, og han er overbevist om, at den vil blive attraktiv at køre på - også i internationale sammenhænge. Banen bygges efter internationale mål.

Han er selv tidligere verdensmester og har i dag gjort sin hobby til sit levebrød. Han bygger BMX-baner rundt omkring i verden, og han oplever stor interesse for sporten og især siden 2008, hvor den blev anerkendt som ny sportsgren ved OL i Beijing. Selv kører han ikke længere løb og bruger i stedet tiden på virksomhed og familieliv.

Satsede fransk

- Det er en fornøjelse at se deres professionalisme og engagement, siger Jan Larsen, der er formand for Kalundborg BMX Klub.

- Vi føler os trygge ved at banen er klar til det første store stævne om tre-fire måneder.

Oprindeligt var det hensigten, at det var engelske banebyggere, som skulle kreere den nye BMX-bane i Kalundborg, men de blev ramt af sygdom. Det kunne forsinke byggeriet en del, og derfor valgte Kalundborg Forsyning i enighed med Kalundborg BMX-klub i stedet at satse på et fransk firma til opgaven. Det er dog de engelske tegninger, som er udgangspunkt for projektet.

Kalundborg BMX-klub får som nævnt det nye baneanlæg i Tømmerup ifølge en gammel aftale mellem klubben og Kalundborg Forsyning. Denne har købt klubbens område på Dokhavnsvej i Kalundborg, hvor BMX-kørerne i en årrække har haft bane- og klubfaciliteter.