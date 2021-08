Mogens P. Olesen døde søndag den 8. august omgivet af sine nærmeste. Begravelsen foregår tirsdag den 17. august fra Vor Frue Kirke. Privatfoto

Tidligere kraftværks-chef er død

Kalundborg - 16. august 2021 kl. 16:43 Kontakt redaktionen

Mogens P. Olesen, tidligere kraftværkschef på Asnæsværket i Kalundborg, er død, 83 år. Han døde søndag den 8. august i hjemmet omgivet af sine nærmeste og med udsigt til det kraftværk, som han har stået i spidsen for.

Mogens P. Olesen fik sit første job efter sin søværns­tjeneste hos EFV Hellerup, og et par år efter kom han ind på hovedkontoret.

I 1967 blev Mogens P. Olesen sendt til Kalundborg fra projekteringsafdelingen i København for at få drifterfaring.

I 1984 blev driftsingeniøren forfremmet til kraftværkschef på Asnæsværket - en stilling, han altid var glad for og stærkt interesseret i.

Mogens Olesens hustru, Elsebeth Olesen, fortæller, at hun aldrig hørte ham klage over ansvaret, de lange dage, møderne, rejserne og udfordringerne, og Mogens P. Olesen var også meget interesseret i menneskene, han mødte.

Han havde den overbevisning, at en chef skal rundt på virksomheden, og det gjorde han næsten hver dag selv. Kun ved ekstrem travlhed kunne det ikke lade sig gøre, og kraftværkschefen, der udover Asnæsværket også fik ansvaret for Stigsnæsværket, slog selv fast, at en arbejdsdag uden den faste runde ikke var en optimal dag.

Sikkerhedsområdet og at have fuldt tjek på de tekniske anlægs tilstand var andre »kæpheste« for Mogens P. Olesen, der også indførte læse- og skrivekurser til medarbejdere, der havde brug for det.

Den farlige asbest var én af de ting, Mogens P. Olesen var bekymret for og arbejdede for at få fjernet. Og asbest var ifølge familien det, Mogens P. Olesen døde af.

Han nåede at få 20 år som pensionist, og det var for halvandet år siden, at hans lungehindecancer blev konstateret. Derefter gik det hurtigt i den gale retning.

Mogens P. Olesen begraves fra Vor Frue Kirke tirsdag den 17. august, og bagefter mødes man til mindekomsammen på Restaurant Gisseløre.