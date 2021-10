Bag muren, som kirkegårdsleder Steen Hendriksen peger på, strækker den omstridte grund sig lige knap en meter ind og løber ellers ned langs Klosterparkvej. Nu har Sct. Olai Kirkegård rettens ord for, at grunden hører med til resten af området. Foto: Aske Hald Knudstrup Foto: Aske Hald Knudstrup

Tidlig juleaften: Kirkegård får grund tilbage

Kalundborg - 26. oktober 2021

Udfaldet var ganske forventeligt. Medmindre at en fuldstændig ukendt arving eller et genfærd havde gjort entré i Retten i Holbæk mandag formiddag, så var det helt efter planen, at Sct. Olai Kirkegård i Kalundborg endelig fik rettens ord for, at en lille stribe land langs kampestensmuren ved kirkegården og Klosterparkvej, tilhører kirkegården.

Alligevel var kirkegårdsleder Steen Hendriksen vældig glad, for nu kunne han efterhånden se en snarlig ende på den saga, der har forhindret Sct. Olai Kirkegård, der hører under Vor Frue Kirke og Nyvangskirken i at få pengene fra salget af det gamle kirkegårdskontor, som man solgte til en dyreklinik i 2019.

- Det er jo en slags tidlig juleaften. Selv om vi skal vente nogle måneder, før det er helt i orden, så er det en kæmpe lettelse, at vi nu ved, at vi er de retmæssige ejere af grunden, siger Steen Hendriksen.

Aldrig tinglyst Hele hurlumhejet skyldes, at et gammelt skøde fra 1948 sagde, at det lange, tynde areal på 424 kvadratmeter tilhørte fire - for længst afdøde - personer. Selv om jorden var blevet tilskrevet en udvidelse af kirkegården i 1950, blev det dokument aldrig tinglyst, og derfor har Sct. Olai Kirkegård ikke været den retmæssige ejer af hele grunden. Før nu altså.

Forud for dagens dom havde landinspektør Bent Cramer fra firmaet Skel været godt i gang med at fremfinde alle beviser, som kunne pege på, at kirkegården skulle få ret - herunder dokumentation for, at der ikke var nogle kendte arvinger til jorden.

- Heldigvis kunne dommeren sige, at på baggrund af alt materialet, og fordi ingen mødte op, så faldt det hele ud til vores fordel, siger Steen Hendriksen.

I gang med parkering Ifølge Steen Hendriksen var dommeren overrasket over, at der var troppet tre mand op i retten. Udover kirkegårdslederen selv og landinspektør Cramer var også Søren Juul, der er Vor Frue Sogns menighedsrådsformand og bestyrelsesformand for kirkegården, til stede.

- Men som jeg forklarede dommeren, så er sagen efterhånden af så stor betydning for os, at vi var nødt til at dukke op. Teoretisk set kunne der også have siddet en arving, så det var jo i sig selv spændende, siger Steen Hendriksen.

Det blev imidlertid ikke nødvendigt for nogle af parterne at fremføre noget over for dommeren, så nu må Sct. Olai Kirkegård bare vente på, at de nye oplysninger kan tinglyses, så man kan få sine penge for bygningssalget. Dermed kan man formentlig også snart gå i gang med at forbedre parkeringsforholdene på kirkegården.

- Jeg forventer, at der går mindst fire måneder, før det er i orden, men det klarer vi nok, når vi har ventet så længe i forvejen, siger Steen Hendriksen.