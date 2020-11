Se billedserie Det var det danske firma Christiani & Nielsen, som i samarbejde med A. Jespersen & Søn stod for bygningen af dæmningen og den 880 meter lange oliepier ved raffinaderiet. I baggrunden til højre ses Kalundborg, og i fjorden ligger et par gravemaskiner, der er i gang med at uddybe havnen til 12 meters dybde. Foto: 1960 (Kalundborg Lokalarkiv)

Tidewater bygger i Kalundborg

Sommeren og efteråret i 1959 blev en hektisk periode for Kalundborg-egnen, indtil det blev besluttet, at Tidewater Oil Compagny ville opføre et stort olieraffinaderi ved Kalundborg.

I juni 1959 fik Handelsministeriet en ansøgning fra Tidewater Oil Compagny om tilladelse til opførelse af et olieraffinaderi i Danmark.

Tidewater Oil Compagny, hvis hovedaktionær var Paul Getty, er at af verdens ældste olieselskaber. Det er grundlagt i 1865, hvor to unge amerikanere fandt olie i Pennsylvanien.

De arealer, som folkene fra Tidewater havde udset sig til anlæg af et olieraffinaderi, lå vest for Asnæsværket, dér hvor den ny Vesthavn nu er anlagt, men der kunne ikke blive enighed om køb af disse arealer, så det blev længere inde i fjorden, øst for Asnæsværket, at raffinaderiet kom til at ligge.

Det blev det engelske entreprenørfirma Foster Wheeler, som sammen med forskellige danske underleverandører - blandt andre Christiani & Nielsen - der fik til opgave at bygge det kommende Veedol raffinaderi.

Den 1. juni 1960 indledtes arbejdet med at bygge raffinaderiet, og de første bulldozere rykkede ud for at planere og bearbejde jorden ved Melbygården.

Før Foster Wheeler kom til Kalundborg, havde det engelske firma arbejdet meget i Mellemøsten, og firmaets opfattelse af de danske arbejdsregler var nok ikke altid sammenfaldende med de danske arbejderes opfattelse, hvilket gav sig udslag i rigtig mange arbejdsnedlæggelser og strejker i hele byggeperioden.

Raffinaderiet blev trods alle disse arbejdsnedlæggelser færdigbygget på rekordtid, og den 18. august 1961 kunne 3.000 gæster inviteres til indvielse af den store oliehavn ved Kalundborg Fjord, og den 25. oktober 1961 gik selve produktionen i gang på det nye Veedol raffinaderi.

Niels A. Jensen Kalundborg Lokalarkiv