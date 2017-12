Der er meget begrænset interesse blandt elever i 8. og 9. klasse for et 10. klassetilbud i Høng, viser en undersøgelse. (Arkiv) Foto: Jan Holm

Tiden rinder ud for 10. klassetilbud

Kalundborg - 05. december 2017 kl. 13:30 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Administrationen anbefaler at man opgiver ideen om et 10. klassetilbud i Høng endeligt. Interessen for tilbuddet er simpelthen for lille.

10. klassetilbuddet i Høng blev etableret i skoleåret 2014/15. Fra starten af viste det sig imidlertid svært at skaffe elever til det nye tilbud, der blev lukket to år senere. I november 2016 besluttede Børn- og Familieudvalget imidlertid at tilbuddet skulle genetableres til skoleåret 2018/2019 under Kalundborg 10. Klassecenter. Mere end et år senere har det imidlertid vist sig, at der stadig ikke er den store interesse for tilbuddet, hvorfor administrationen indstiller til Børn- og Familieudvalget, at man helt opgiver ideen.

Indstillingen kommer blandt andet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse på Høng, Gørlev og Kirke Helsinge Skole. De tre skoler har til sammen 189 elever i 8. og 9. klasse, og undersøgelsen viser, at der er en meget begrænset interesse blandt eleverne for et 10. klassetilbud i Høng. Således svarer kun tre elever ja, mens fem elever svarer måske på spørgsmålet: »Ville det ændre dine nuværende overvejelser om valg af sted at gå i 10. klasse, hvis der eksisterede et 10. klassetilbud i Høng?«.

Samtidig fremhæver indstillingen også flere andre udfordringer for et nyt uddannelsestilbud, blandt andet økonomi, problemer med rekruttering af lærerkræfter og begrænsede mulighed for udbud af valgfag.

- På baggrund af disse punkter vurderes det, at der kan være udfordringer ved etableringen af et bæredygtigt tilbud i Høng, hvorfor det anbefales, at projektet ikke fortsætter, lyder det i indstillingen.

Børn- og Familieudvalget skal træffe beslutning om 10. klassetilbuddets fremtid på sit møde onsdag aften.