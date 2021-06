Se billedserie Man kan blandt andet prøve kræfter med motor cross i sommerferien.Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Tid til at tilmelde sig sommersjov

Kalundborg - 20. juni 2021 kl. 08:08 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Ung Kalundborg har ligesom de foregående år sommersjov, som er for alle kommunens børn og unge.

Man skal have afsluttet minimum 3. klasse til sommerferien og man kan være op til 18 år.

Hele sommerferien har børn og unge mulighed for at tilmelde sig sjove og ganske gratis aktiviteter.

Der er enkeltstående arrangementer såsom Negletekniker for en dag, En dag med heste, Put & Take, Go High, fodboldgolf og gokart.

Men der er også nogle sommerskole-forløb, som løber alle hverdage i en uge. Det er blandt andet cross, SUP & cable, koreansk, italiensk for begyndere og som noget helt nyt en LGBT-uge, som vi laver i fællesskab med L. U. V./LGBT+ ungegruppe Vestsjælland. Det er en Dragskole, som gerne skulle resultere i et festfyrværkeri af en forestilling.

Der burde være noget for enhver smag, uanset om man er pige eller dreng, og der er noget på programmet samtlige dage i sommerferien.

Man kan se hele programmet på Ung Kalundborgs hjemmeside.

Koordinator for sommersjov er Lotte Klingenberg, og hun oplyser, at der stadig er mange ledige pladser, så det er bare med at få tilmeldt sig.

I år er der også paintball, men her skal man være over 16 år for at deltage.

- Det er ikke gået så hurtigt med tilmeldingen, som det plejer, siger Lotte Klingenberg.

Nogle af de populære hold som gokart og Go High er blevet udvidet i år.

Aktiviterne er spredt geografisk i hele kommunen. For eksempel skal der være cirkusskole i Buerup i år.

Tilmeldingsfristen er den 24. juni.