Ti syriske kvinder indtager Føtex og Kvickly

Kalundborg - 23. marts 2018

I Kalundborg er Kvickly, Føtex og jobcenteret gået sammen om et integrationsprojekt, hvor ti syriske kvinder over 12 uger skal bringes tættere på det danske arbejdsmarked. Fælles for kvinderne, der har været i Danmark i alt fra tre måneder til tre år, er, at det er deres første møde med arbejdsmarkedet, både herhjemme og i Syrien.

- De her kvinder har behov for at få et kendskab til det danske arbejdsmarked, og opholdet hos Føtex og Kvickly bliver derfor en slags træningsbane for dem, siger Nino Roosta, driftskoordinator i Jobcenter Kalundborg.

Det er dog heller ikke udelukket, at opholdet kan føre en ansættelse med sig.

- Inden for det seneste års tid, har jeg ansat tre efter et IGU-forløb (integrationsgrunduddannelse, red.), så det er en mulighed, siger Kirsti Thygesen, varehuschef i Kvickly.

Jobcenteret har haft et samarbejde med Kvickly og Føtex i mange år, hvorfor det var naturligt for de to varehuse at være med i projektet, der har fået navnet »Sammen om integration«.

- Vi har blandt andet tidligere haft et projekt med krigsflygtninge. Der havde vi succes med at undervisning og praktik foregik sammen sted (i varehusene, red.), og det overfører vi nu til dette projekt, siger Jan Holm, salgschef og mangfoldighedskoordinator i Føtex Kalundborg.

De ti kvinder vil under forløbet bliver undervist i ting som arbejdsmiljø og ligestilling. Deres arbejdsopgaver i de to varehuse vil tage udgangspunkt i deres kompetencer, og de vil eksempelvis skulle hjælpe til i slagter- eller bagerafdelingen.

- Jeg er spændt på at finde ud af, hvordan arbejdsmarkedet er. Jeg har altid godt kunne lide at lave mad, så arbejdet passer mig på den måde godt, siger 23-årige Zouzan Bahram, der er kurder fra det østlige Syrien og har boet i Kalundborg i to år med sin mand og sin etårige søn.